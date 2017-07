Album 666 : LOUDZO « Suspended Animation » (autoproduction). Coups de projecteur Ferarock: Festival Le Cabaret Vert du 24 au 27 août à Charleville-Mézières (08), Festival Au Fil Du Son du 27 au 29 juillet à Civray (86), Festival Au Pont du Rock les 28 et 29 juillet à Malestroit (56). Des nouveautés, des découvertes et des invités : JEUDI, Mathilde reçoit le Collectif Strabisme qui organise son festival les 7 et 8 juillet à la Pétroleuse. Et des cadeaux : des places pour le Festival Art Sonic les 21 et 22 juillet à Briouze (61).