Lundi 22 janvier | 20h00 | Cinéma LUX



Ciné-Débat > La Santé au travail et les lanceurs d’alerte LES SENTINELLES

DOCUMENTAIRE DE PIERRE PEZERAT, FRANÇAIS, 2017-1H31. Josette Roudaire et Jean-Marie Birbès étaient ouvriers, en contact avec l’amiante. Paul François, agriculteur, a été intoxiqué par un pesticide de Monsanto, le Lasso. Henri Pézerat, chercheur au CNRS, a marqué leurs vies en les aidant à se battre pour que ces crimes industriels ne restent pas impunis… La justice s’est-elle prononcée pour les responsables du grand mensonge de l’amiante ? Que fera-telle pour ceux de la catastrophe annoncée des pesticides ? Le réalisateur défend la santé au travail via un documentaire à la fois informatif et essentiel sur ces ouvriers qui veulent obtenir justice. « Un documentaire utile et humain, qui prend ouvertement le parti des victimes. » (Télérama) Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur Pierre PEZERAT.



Distribution gratuite du livret Quelle chouette planète !