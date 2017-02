Aides pour les artistes locaux

L’appel à candidatures est lancé !

L’aide aux artistes et groupes est un dispositif de soutien aux groupes/artistes musiques actuelles* en Normandie.

* les musiques actuelles regroupent les musiques amplifiées, la chanson, le jazz, les musiques improvisées ainsi que les musiques traditionnelles et du monde.

En 2017, l’aide aux artistes et groupes musiques actuelles est en évolution. Cette nouvelle proposition a été pensée en articulation et complémentarité avec le dispositif « Booster », coordonné par RMAN, dans le cadre de la fusion régionale.

Elle se décline en deux formats :

L’aide aux artistes et groupes émergents

L’aide aux artistes et groupes expérimentés

Il ne sera pas possible la même année de cumuler une aide aux artistes et groupes émergents, « Booster » et l’aide aux artistes et groupes expérimentés.

La date limite de retour des dossiers complétés est fixée au 23 février 2017 avant 12h00.

Les demandes seront étudiées courant mars par un jury constitué de professionnels et de représentants des collectivités et institutions régionales.

Accéder aux dossiers

Le dispositif est coordonné et mis œuvre par Le FAR – agence musicale régionale. Il est cofinancé par le Ministère de la Culture, la Région Normandie, les Départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne et la Ville de Caen.