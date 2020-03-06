DIRECT DU 06/03/20
PORTOBELLO ROCK CLUB
A L’OCCASION DU CONCERT DU PORTOBELLO ROCK CLUB
INVITES: HUGO DE WILD SYNDROM, THE ETERNAL YOUTH, BAAST ET
L’ARTISTE GOLEN STAG POUR SON EXPOSITION « BON APPÉTIT »
PORTOBELLO ROCK CLUB
A L’OCCASION DU CONCERT DU PORTOBELLO ROCK CLUB
INVITES: HUGO DE WILD SYNDROM, THE ETERNAL YOUTH, BAAST ET
L’ARTISTE GOLEN STAG POUR SON EXPOSITION « BON APPÉTIT »
Akesson
(Metal) - Le Chef Raide (Caen)
Hugues Fardao
(Free Jazz) - Greedy Guts (Caen)
Last Train / Norma
(Rock) - *Le 106* (Rouen)
Concert Hoo-Die et Les Filles D'odin
(Rock Alternatif) - Le 3 Pièces (Rouen)