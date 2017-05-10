DIRECT du 25/06/20
ESPACE YVONNE GUEGAN
INVITES : JOCELYNE MALHER, BARBARA MIDOT, CHRISTINNE HANN, JEAN-FRANCOIS PESLOT, NATHALIE CURIEL, CLARA BESNAIN, EMMANUEL BOURSIN, ABDEL ZARLHOUL
ESPACE YVONNE GUEGAN
INVITES : JOCELYNE MALHER, BARBARA MIDOT, CHRISTINNE HANN, JEAN-FRANCOIS PESLOT, NATHALIE CURIEL, CLARA BESNAIN, EMMANUEL BOURSIN, ABDEL ZARLHOUL
ANNULE
(-) - Festival Cabourg Mon Amour (Cabourg)
ANNULE
(-) - Festival Les Bichoiseries (Cerisy-Belle-Etoile)
ANNULE
(-) - Festival Rock In Evreux (Evreux)