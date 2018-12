Semaine du 10 au 16 Décembre



Album 666 de la semaine :

MORTHEM VLADE ART – In The Blue Plains Of Paradise (Infrastition 2018)

Coups de projecteurs Ferarock :

THE LIMINANAS – I’ve Got Troubles in My Mind Vol.2 (2018)

FRAGMENTS – Songs for Marge (Daydream Music 2018)

Des invités :

– Lundi : Maria de Aux Arts.

Anna Zaytseva et Clothilde Mazau à propos du film LETO au Café des Images.

– Mercredi : Raouf Brahmia à propos du spectacle Poignée de Sable le 16/12

et des cadeaux :

des CDs de THE LIMINANAS , FRAGMENTS

des places pour « Une Poignée de Sable » le 16/12 à la Comédie de Caen

des places pour le film LETO, projection le 10/12 au Café des Images

des places pour LES SALES MAJESTÉS et BANANE METALIK au BBC 15/12