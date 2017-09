Semaine du 11 au 15 septembre

Album 666 de la semaine : THE RIPPERS « A Gut Feeling » (Slovenly recordings 2017), Coups de projecteur Ferarock : PIERRE KWENDERS « Makanda at the End of Space, the Beginning of Time » (Bonsound 2017), et ARIEL PINK « Dedicated To Bobby Jameson » (Mexican Summer 2017), des cadeaux : des CD d’Ariel Pink, des invités : lundi, Franck reçoit Philippe pour C’est ma Tournée / Les Arts Solidaires, des infos,…