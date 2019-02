Semaine du 11 au 17 Février

Album 666 de la semaine :

TIM PRESLEY’S WHITE FENCE – I Have to Feed Larry’s Hawk (Drag City)

Coups de projecteurs Ferarock :

N3RDISTAN – N3rdistan (R3dline 2019)

YAK – Pursuit of Momentary Happiness (Virgin 2019)

BJORN BERGE – Who Else? (Blue Mood Records 2019)

des invités :

Mardi : Thibault WOLF en concert le 15/02 au El Camino

Mercredi : GRINGE en concert le 15/02 au Cargö

Jeudi : CEMENTED MINDS en concert le 14/02 au Café des Images et

MAD MAT pour la soirée RUB A DUB au Portobello le 16/02

Vendredi : en direct du Bar Le Valhalla avant le concert de PLV

et des cadeaux :

des CD de YAK , BJORN BERGE, N3RDISTAN

des CD et Vinyles de COUKOU

des places pour GRINGE au Cargö le 15/02