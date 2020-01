Semaine du 13 au 17 janvier

Album 666 de la semaine :

GUADAL TEJAZ – « Cóatlipoca » (Crème Brûlée Records 2019)

COUP DE PROJECTEUR FERAROCK CETTE SEMAINE :

THE INSPECTOR CLUZO – « Brothers In Ideals – We The People Of The Soil Unplugged » (F.thebassplayer Records 2020)

Des invités :

Lundi : George de BAZAR BELLAMY pour leur dernier album « Jusqu’ici tout va bien »

Mercredi : Mr Pearl et Sacha Distille viendront nous présenter la 10ème Edition du Week End Commence Ici

Jeudi : Paul du BBC pour le forum des métiers dans la culture le jeudi 16 janvier ainsi que pour la programmation du BBC

et des cadeaux :

Un repas au Bistrot Régent

Des albums de THE INSPECTOR CLUZO – « Brothers In Ideals – We The People Of The Soil Unplugged » sont à gagner dans les Apéronews