Semaine du 13 au 17 novembre

Album 666 de la semaine : PROTOMARTYR « Relatives In Descent » (Domino 2017), coups de projecteurs Ferarock : Mois de la Gestion Sonore, DATCHA MANDALA « Rokh » (Maximum Tour Music 2017)… des infos, des cadeaux : des CD de DATCHA MANDALA, des places pour les concerts des SHERIFF au BBC le 16, d’ASGEIR au Théâtre d’Hérouville le 17, et pour la soirée IPNOTIK DISORDER au Cargö le 18, et aussi une Tote Bag et une affiche sérigraphiée pour le concert d’INANIEL SWIMS au Portobello le 15, des invités : mercredi, Jérôme REMY : directeur du festival LES BOREALES et INANIEL SWIMS