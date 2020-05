Semaine du 13 avril au 22 mai

Albums 666 des semaines passées :

Du 13 au 17 avril : BAMBARA – Stray

Du 20 au 24 avril : THE LOVELY EGGS – I Am Moron

Du 27 avril au 1er mai : MAINE IN HAVANA – Maine In Havana

Du 4 au 8 mai : JULIEN GASC – L’appel de la forêt

Du 11 au 15 mai : OTHER LIVES – For Their Love

Du 18 au 22 mai : PORRIDGE RADIO – Every Bad

COUP DE PROJECTEUR FERAROCK :

Les choix de la FERA, ça revient bientôt !