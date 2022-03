Semaine du 14 au 18 février

Album de la semaine :

YO NO SE « Momento Mori »

COUPS DE PROJECTEUR FERAROCK :

BIGGER « Les Myosotis »

KID LOCO « Back in the 60’s »

Des Invités…

Lundi : nous recevons No Terror in The Bang, ils se produisent à L’Avant-scène à Grand-Couronne le vendredi 4 mars.

Mardi : Dobermann, ils nous parlerons de Normandie Punky Party

Mercredi : nous recevons le groupe The Edible Toadstool Orchestra, ils nous parlerons de leur tout premier album.

Jeudi : Philem, qui vient à l’occasion de la sortie de son EP « Luke Skywalker ».

Et aussi : des albums de BIGGER, « Les Myosotis » et des places pour

NORMANDIE PUNKY PARTY organiser par Mass Prod au BIG BAND CAFE le vendredi 18 février avec WASHINGTON DEAD CATS, LOS TRES PUNTOS et DOBERMANN à gagner.