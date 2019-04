Semaine du 15 au 21 Avril

Album 666 de la semaine :

BRACCO – Grave (Le Turc Mécanique)

Coups de projecteurs Ferarock

CIRCA WAVES – What’s It Like Over There

COMPILATION – PRINTEMPS DE BOURGES

des invités :

lundi : Kevin Louviot dont l’expo « Aquosités » est du 19/04 au 12/05 au H.D.V.

mardi : le Valhalla à propos du concert du 20/04 : Le Printemps Viking

jeudi : émission spéciale Festival Annulé du 28/04 au 4/05 Caen et alentour

et des cadeaux :

des CDs de CIRCA WAVES, Compil du Printemps de Bourges

des places pour THE TOASTERS au Portobello Rock Club le 23/04