Semaine du 16 au 20 juillet

(Album) 666 de la semaine :

THE HOT SNAKES « The Incomplete » –

Pas de coups de projecteurs Ferarock pour cause de vacances!

Les invités :

jeudi 19 & vendredi 20 : Aperonews en direct du Festival Le Sable Les Mouettes te les Guitares Electriques, GRATUIT sur la plage de Trouville-sur-Mer (derrière la piscine) Jeudi : The Bonnevilles, Cannibale, Pale Seas et Baxter Dury et vendredi : Chicken Diamond, Mr Airplane Man, Barry « The Fish » Melton et Thee Hypnotics!!!