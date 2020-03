Semaines du 16 mars à…

L’unique invité du moment étant fort peu fréquentable, nous sommes dans l’obligation de suspendre toutes nos émissions en direct pour une durée indéterminée. Nous vous conseillons de rester calfeutrés chez vous tout en continuant d’écouter la radio… ou vos disques! Et en attendant le retour des albums de la semaine, des coups de cœur de la Ferarock, des concerts et des festivals, des invités, des cadeaux… Merci pour votre fidélité, et pour votre compréhension.