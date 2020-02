Semaine du 17 au 21 février

Album 666 de la semaine :

THE ANIMEN – « Same Sun / Different Light » (Two Gentlemen 2020)

COUP DE PROJECTEUR FERAROCK CETTE SEMAINE :

THOMAS HOWARD MEMORIAL – « Bonaventura » (Upton Park 2020)

DAVID SHAW AND THE BEAT – « Love Songs With A Kick Vol.One » (Her Majesty’s Ship 2020)



Des invités :

Lundi : Yann de Thomas Howard Memorial pour sortie de leur album « Bonaventura »

Mardi : Claire pour la programmation du Festival du Printemps de la Chanson

Jeudi : Willy et Les Conquérants pour leur dernier album « Parfum de Liberté »

Vendredi : JB + Stephan pour leur mobilisation « Hôpital : des citoyens en bonne santé se mobilisent. Antenne de Caen »



et des cadeaux :

Un repas au Bistro Régent

Des albums de THOMAS HOWARD MEMORIAL – « Bonaventura »

Des albums de DAVID SHAW AND THE BEAT – « Love Songs With A Kick Vol.One » sont à gagner dans les Aperonews