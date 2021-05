Semaine du 17 au 21 mai

Album 666 de la semaine :

CHAD VANGAALEN – « World’s Most Stressed Out Gardener » (Sub Pop Records 2021)

COUP DE PROJECTEUR FERAROCK CETTE SEMAINE :

KCIDY – « Les Gens Heureux » (Vietnam 2021)

PARTENARIAT EXCEPTIONNEL 666 :

NO TERROR IN THE BANG – « Eclosion » (M & O Music 2021)

et des cadeaux :

Des albums de KCIDY

Des albums de NO TERROR IN THE BANG sont à gagner dans les Aperonews