Semaine du 18 au 22 avril

Album de la semaine :

WET LEG « Wet Leg »

COUPS DE PROJECTEUR FERAROCK :

PAS DE COUPS DE PROJECTEUR FERAROCK…

Ils reviennent la semaine prochaine !

Des Invité·e·s…

Mardi : Atheba qui sera à la finale du Tremplin Phénix à la Maison de l’Étudiant à Caen.

Mercredi : Anne Sophie Pommier du groupe Chantier d’amour, le chanteur de Garz et Clara Lenoir service civique en communication à Amavada, on parlera des concerts qui auront lieu à La Bibi vendredi 22 et samedi 23 avril.

Jeudi : V_geta pour la sortie de son EP « CT04 : Plénitude ».

Et aussi : des places pour le concert de PANDA DUB x BISOU x FACTOR[I] CREW le vendredi 22 avril au Cargö à gagner.