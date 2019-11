Semaine du 18 au 22 novembre

Album 666 de la semaine :

VIOLENT FEMMES « Last Resort Hotel » ([PIAS] 2019)

Coups de projecteur ferarock :

DEAD HORSE ONE « The West Is The Best » ( Requiem pour un twister 2019)



BARS EN TRANS 5, 6, 7 & 8 DÉCEMBRE 2019 – RENNES





Des invités :

Lundi : Guylaine COSSERON du Collectif PAN pour la saison 2019/2020

Mardi : Raouf BRAHMIA pour Un Bonbon Pour Deux au Théatre d’Hérouville le 24 Novembre

Mercredi : Gilles MEURSAULT, Au Hasard Des Rues à l’occasion du concert des Fleshtones et de Motorama au théâtre de Saint-Lô le 24 Novembre

et des cadeaux :

Des places pour le concert LUDWIG VON 88 au BBC le 22 novembre Première Partie La Dent Noire

Des places pour le spectacle un Un Bonbon pour Deux au théâtre d’Hérouville le 24 nobembre

Des albums de DEAD HORSE ONE « The West Is The Best » sont à gagner dans les Aperonews

Des compilations Bar en Trans 2019 sont à gagner

Et un repas au Bistrot Régent