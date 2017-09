Semaine du 18 au 22 septembre

Album 666 de la semaine : QUEEN OF THE STONE AGE « Villains (2017), Coups de projecteur Ferarock : BACHAR MAR-KHALIFE « The Water Wheel, A Tribute To Hamza El Din », ARNAUD REBOTINI « BOF 120 battements Par Minute » (Because 2017) et MARIETTA « La Passagère » (Born Bad 2017), des infos, des cadeaux : des CD de Marietta et de Arnaud Rebotini, des invités : mercredi, Laurence reçoit les organisateurs du Beauregard Tatoo Show….