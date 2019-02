Semaine du 18 au 24 Février

Album 666 de la semaine :

GOMINA – Whenever You Guys Are Ready (WeWant2Wigoler Records 2019)

Coups de projecteurs Ferarock :

ENTRACTE TWIST – « Entracte twist » (Requiem pour un twister 2019)

NAMDOSE – « S/T » (Yotanka 2019)

LOCAL DE LA SEMAINE :

BY MISTAKE – Honolulu (auto production 2019)

des invités :

lundi : BRENDAN PERRY en concert le 24/02 au BBC,

SEEDS OF MARY en concert le 22/02 au BBC

mardi : BY MYSTAKE pour la présentation de leur album « Honolulu »

mercredi : ODEZENNE en concert le 24/04 au BBC

et des cadeaux :

des CD de ENTRACTE TWIST, BY MISTAKE, NAMDOSE

des places pour BUMCELLO 21 février au BBC

des places pour BUKOWSKI/WINFIELD/SEEDS OF MARY 22 février au BBC

des places pour BRENDAN PERRY (Dead Can Dance) 24 février au BBC