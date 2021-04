Semaine du 19 au 23 avril

Album 666 de la semaine :

IT IT ANITA – « Sauvé » (VICIOUS CIRCLE 2021)

COUP DE PROJECTEUR FERAROCK CETTE SEMAINE :

FOMIES – « Reversal » (Bleu Lagon Records 2021)

LULU VAN TRAPP – « I’m Not Here To Save The World » (Backdoor Records 2021)

Des Invités :

Lundi : Direct aux Jardins d’Arlette à Mondeville

Mercredi : Emission spéciale SICK SAD WORLD II Anti​​-​​Covid Covers

Jeudi : EKO actuellement en résidence au BBC

et des cadeaux :

Des albums de LULU VAN TRAPP sont à gagner dans les Aperonews