Semaine du 19 au 23 décembre

Album 666: KUMBIA BORUKA (Boa Viagem 2016). Pas de coups de projecteur Ferarock, ils reviendront à la rentrée. Des nouveautés, des découvertes et des invités, mardi : Chris reçoit le groupe COME GET SOME en concert le 22.12 au El Camino ; mercredi : apéronews spécial RDTSE, une heure sera trop courte pour une rétro de 33 ans. Joyeuses fêtes et music forever à vous chers auditeurs du triple 6 ! On vous embrasse !!!