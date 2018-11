Semaine du 19 au 25 Novembre

Album 666 de la semaine :

EXPLODED VIEW – Obey (Sacred Bones 2018)

Coups de projecteurs Ferarock :

Les 40èmes Rencontres TRANS MUSICALES de Rennes : du 5 au 9 décembre

IRON MAIDEN – The Number Of The Beast

Campagne de prévention contre les risques Auditifs : AGI-SON

Des invités :

– Lundi : Arthur Ely qui était première partie de Thérapie Taxi jeudi dernier

– Mercredi : en direct de la Maison de l’Étudiant , Soirée les Boréales.

– Jeudi : BTKC nouveau bar associatif Caennais

et des cadeaux :

des CDs de IRON MAIDEN et des Compil des TRANS MUSICALES

des places pour le 22/11 au Cargö : NILS PETTER MOLVAER + SLY & ROBBIE

des places pour le vendredi 23 novembre au Cargö : QUEEN ZEE + TOUTS