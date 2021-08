Semaine du 2 au 6 août

Album 666 de la semaine :

COSMIC PSYCHOS – « Moutain Of Piss » (GO THE HACK RECORDS 2021)

COUP DE PROJECTEUR FERAROCK CETTE SEMAINE :

PAUSE ESTIVALE !

Les découvertes FERA reviennent à partir du 20 septembre

Des Invités :

Jeudi : Bounfa pour la sortie de son EP « Un vers après l’autre »