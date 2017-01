Semaine du 2 au 6 janvier

Album 666 : A TRIBE CALLED QUEST » We Got It From here Thank You For Your Service » (Epic 2016). Pas de coups de projecteur Ferarock pour cause de lendemains de fêtes. Événements à venir : 1000ème de Sweet Home Chicago, samedi 7 janvier à partir de 13h, soirée Audiogénic « Born To Rave » au Cargö le 15 janvier, Soirée Les Inouïs du Printemps de Bourges (auditions régionales) le 19 janvier, et Finale du tremplin John’s Session au BBC le 26 janvier. Les cadeaux reviennent la semaine prochaine! Et bien sûr, nous vous souhaitons une très bonne année 2017 à l’écoute des programmes de 666 !