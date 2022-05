Semaine du 2 au 6 mai

Album de la semaine :

CROWS « Beware Believers »

COUPS DE PROJECTEUR FERAROCK :

ASTEREOTYPIE « Aucun mec ne ressembleà Brad Pitt dans la Drôme »

JULIANNE JOE « A Land »

Des Invité·e·s…

Lundi : Benjamin Thuru de l’association Hell Metal Asso, à l’occasion du Rocknfest 5 au El Camino le samedi 7 mai.

Mardi : SPNRS à l’occasion de son live afterwork le vendredi 6 mai au Kokomo et Denis Lebas, le directeur et programmateur du festival Jazz sous les pommiers qui se déroulera du 20 au 28 mai à Coutances.

Mercredi : Riz’Ohm et Hug* à l’occasion de leur concert à La Bibi le vendredi 6 mai et le samedi 7 mai.

Jeudi : direct au BBC, pour le concert de Burning Heads.

Vendredi : direct au Portobello, pour la Hip-Hop Hooray party avec Coeff et DJBluff.

Et aussi : des albums d’ASTEREOTYPIE « Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme », des places pour BURNING HEADS et CIRCLES au BBC jeudi 5 mai, et des places pour le Rocknfest 5 avec PROJET86, HIGH NOON et CAROLINA REAPER au El Camino le samedi 7 mai à gagner.