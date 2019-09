Semaine du 2 au 8 septembre

Album 666 de la semaine :

THE MURDER CAPITAL – When I Have Fears

Coups de projecteurs Ferarock

GLIZ – Cydalima

des invités :

Lundi : Vincent l’homme à propos de la Normandy Drum Studio.

Mardi : La Coop 5 pour 100 pour parler de leurs actualités de rentrée.

Mercredi : Matthieu (Ouest Track) pour débriefer la Conférence sur le DAB+

Jeudi : Making Money for Revolution Fest 06 & 07 septembre à la Pétroleuse.

Vendredi : en direct du Festival la Revoyure à La Ferté-Macé (61)

et des cadeaux :

des CDs de GLIZ

un repas au BISTRO RÉGENT quai Vendeuvre à Caen