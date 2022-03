Semaine du 21 au 25 février

Album de la semaine :

SPOON « Lucifer On The Sofa »

COUPS DE PROJECTEUR FERAROCK :

BOPS « Sounds of Parade »

GOLDENDCUT « Room to Breathe »

Des Invités…

Mardi : Ellah a. Thaun qui nous parlera son nouvel album « Arcane Majeur 2 » et Ann’so M qui nous parlera de son nouveau single « Horizon ».

Mercredi : Jérémie Desmet, le directeur du Cargö qui nous parlera de la programmation et de la reprise des concerts.

Jeudi : le collectif Safé Safé à l’occasion du Caen Rap Jeu au Cargö le samedi 26 février.

Et aussi : des albums de BOPS, « Sound of Parade » et des albums de GOLDENCUT, « Room to Breathe » à gagner.