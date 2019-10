Semaine du 21 au 25 octobre

Album 666 de la semaine :

MNEMOTECHNIC – « Blinkers » (A tant rêver du roi Records / Kerviniou Records 2019)

Coups de projecteur ferarock :

FUN FUN FUNERAL « Everything is ok » (October Tone Records 2019)

FRUSTRATION « So cold streams » (Born Bad Records 2019)



Des invités :

mercredi : Hugues et Vincent ORGANIC MACHINE en concert au Chef Raide le 24/10

jeudi : Harmony à propos du Lilie’s Creatures Autumn Festival dans l’église Saint-Sauveur de Caen le 31 octobre dès 16h

et des cadeaux :

des CD de FUN FUN FUNERAL et FRUSTRATION des 45T de OK CHORAL

des places pour TINARIWEN le 22/10 au BBC

des places pour VOYOU + DESAINTEX le 25/10 au Cargö

des places pour THE MURDER CAPITAL le 29/10 au Portobello Rock Club

un repas au BISTRO RÉGENT quai Vendeuvre à Caen

Les locaux de l’étape :

WHITE VELVET, BARLEM B et SAMBA DE LA MUERTE