Semaine du 22 au 28 Avril

Album 666 de la semaine :

FONTAINES D.C. – Dogrel (Partisan Records)

Coups de projecteurs Ferarock

JOHNNY MONTREUIL – Narvalos Forever (Les Facéties de lulusalam)

KAP BAMBINO – Kap Bambino (Because Music)

des invités :

lundi : Miles Oliver à propos de sa venue à Caen et de sa tournée en cours

mardi : Highland Safari à propos de leur concert du 26/04

mercredi : Psychedelic Rock Show à propos du 26/04 au BBC

jeudi : Roller Derby Caen à propos du tournoi Slip It! le 27 et 28 avril

vendredi : en direct du 102ter pour l’ouverture du Festival Interstices

et des cadeaux :

des CDs de JOHNNY MONTREUIL, KAP BAMBINO

des places pour ODEZENNE le 24/04 au BBC

des places pour VANUPIE le 25/04 au BBC

des places pour BBC Psychedelic rock session 26/04 au BBC