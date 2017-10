Semaine du 23 au 27 octobre

Album 666 de la semaine : THE SMOGGERS « Dark Reaction » (Juno records 2017), coups de projecteurs Ferarock : La nouvelle sélection du FAIR, CHAPELIER FOU « Muance »(Ici D’Ailleurs/Differ’Ant 2017), DIRTY WORK OF SOUL BROTHERS « Girl’s Ashes » (Art Disto/L’Autre distribution 2017), des infos, des cadeaux des CD de CHAPELIER FOU et de DIRTY WORK OF SOUL BROTHERS, des places pour le concert de NOSTROMO et EXPLICIT SILENCE au BBC le 28, des places pour la projection de PASSION VAN GOGH au Café des Images le 1er novembre, et des invités : lundi : Sophie de Mam’Zelle Fleurs à Lion /mer, mardi : ETERNAL YOUTH,