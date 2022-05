Semaine du 25 au 29 avril

Album de la semaine :

HÄSHCUT « Antipattern »

COUPS DE PROJECTEUR FERAROCK :

LISA LEBLANC « Chiac Disco »

GABRIIEL « Treasure In The Garden »

Des Invité·e·s…

Mardi : la chanteuse Seri et Les Fées Cosmiques qui était en final du Tremplin Phénix.

Mercredi : direct au El Camino à l’occasion du concert de Wheobe et Blank\\.

Vendredi : Chansons sans frontières



Et aussi : des albums de LISA LEBLANC « Chiac Disco », des albums de GABRIIEL « Treasure In The Garden », des places pour BIGA* RANX au BBC jeudi 28 avril, des places pour la RELEASE PARTY avec Bison Chic et Indigo Birds le mercredi 27 avril au Cargö, des places pour HUBERT LENOIR au Cargö le vendredi 29 avril et des places pour le Plateau Métal avec BATUSHKA, DIABOLICAL, VANANIDR, PARADISE IN FLAMES, et ESHTADUR au Cargö le samedi 30 avril à gagner.