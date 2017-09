Semaine du 25 au 29 septembre

Album 666 de la semaine : DANI DORCHIN « So The Story Goes » (2017), coups de projecteurs Ferarock : PETIT FANTÔME « Un Mouvement Pour le Vent » (Because 2017), TRICKY « Ununiform (2017), des infos, des invités et des cadeaux : des invitations pour Soirée 40 ans du Punk le 29 au Cargö, des invitations pour le concert de Cannibale et Frustration le 30, des invitations pour le Beauregard Tattoo Show le 29 et 30, des invitations pour les Festival Ochapito les 5, 6 et 7 octobre à Lisieux.