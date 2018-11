Semaine du 26 Novembre au 2 Décembre

Album 666 de la semaine :

MARY BELL – Histrion (Le Collectif Semi-Conscient 2018)

Coups de projecteurs Ferarock :

Les Bars en Trans du 6 au 9 décembre à Rennes

THE ETERNAL YOUTH – Me And You Against The World (TFT Label 2018)

Campagne de prévention contre les risques Auditifs : AGI-SON

Des invités :

– Mardi : collectif Rafiot Keetang et aussi les Narcotiques Anonymes Caen.

– Jeudi : collectif Little Boy troupe de théâtre caennaise .

– Vendredi : Interview croisée entre LANE/THE ETERNAL YOUTH

et des cadeaux :

des CDs de THE ETERNAL YOUTH et des Compil des TRANS MUSICALES

des places pour SHAKE SHAKE GO le 30/11 au BBC