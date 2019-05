Semaine du 27 mai au 2 juin

Album 666 de la semaine :

DRAHLA – Useless Coordinates (Captured Tracks)

Coups de projecteurs Ferarock

JESSE MAC CORMACK – Now (Secret City records)

THE BLUE BUTTER POT – Let Them Talk (Autoprod)

des invités :

lundi : Katel du Label FRACA à propos du 31/05 au Portobello Rock Club

mardi : Yann pour la formation musique électronique au studio Neura

mercredi : Raqoons au Festival chope ta Mousse à Villiers-sur-Mer le 01/06

jeudi : Festival Mess My Mind – 60’s Mod Psych :14-16 Juin, Le Havre

et des cadeaux :

des CDs de JESSE MAC CORMACK, THE BLUE BUTTER POT