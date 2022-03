Semaine du 28 février au 4 mars

Album de la semaine :

TRUPA TRUPA « B Flat A »

COUPS DE PROJECTEUR FERAROCK :

THE WOODEN WOLF « Songs Of The Night Op.7 »

GREAT MAN HIBOO « Rien À Fêter »

Des Invité.e.s…

Mardi : le groupe rouennais Chambre 317, entendu lors du tremplin John’s session ; Philippe Boudot, le batteur du spectacle Futuro ; le groupe EXIIT qui nous parlera de leur premier album et la chanteuse Elisa Erka qui sort son nouvel EP « Le bruit du monde ».

Mercredi : Margot du Biches Festival, qui nous parlera de la programmation du festival.

Jeudi : Steiner Inc et Elaka.

Et aussi : des albums de GREAT MAN HIBOO, « Rien À Fêter » à gagner.