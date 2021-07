Semaine du 28 juin au 2 juillet

Album 666 de la semaine :

NICK WATERHOUSE – « Promenade Blue » (Innovative Leisure 2021)

COUP DE PROJECTEUR FERAROCK CETTE SEMAINE :

THE TELL – « Somewhere Right Now » (Reclaim! 2021)

MILKILO – « Abandon » (Vox Project 2021)

Des Invités :

Mardi : Direct au WIP

Jeudi : Direct au 17B