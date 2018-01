Semaine du 29 janvier au 2 février

Album 666 de la semaine : BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB « Wrong Creatures » (Abtract Dragon 2018), coups de projecteurs Férarock : THE LIMINANAS « Shadown People » (2018) et LAWRENCE LE DOUX « Host » (Vlek records 2018), des infos, des invités, Lundi : Mathilde pour la Foire Aux Disques dimanche 11 au Sépulcre, jeudi : MAUVAIS GESTE en concert au Portobello le 1er février avec HASHCUT et DARFOUR MOTO RAIDE, et Les RUMBALEURS DU MAQUIS en concert à l’Orient Express le 10 février, et des cadeaux : des CD de LIMINANAS, des liens de téléchargement de LAWRENCE LE DOUX « Host », des places pour la Nuit de l’Alligator vendredi 2 au Cargö et pour le concert d’ARTHUR H au BBC samedi 3