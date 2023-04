Semaine du 3 au 7 avril

Album de la semaine :

GRANDMA’S ASHES « This too shall pass »

COUPS DE PROJECTEUR FERAROCK :

BERMUD « Chetter Hummin »

YOUTHSTAR & MISCELLANEOUS « Salvation »

Des Invité·e·s

Jeudi : Nosman, à l’occasion de la sortie de son nouvel EP « Manuscrit Tome I »



Et aussi : des albums de YOUTHSTAR & MISCELLANEOUS « Salvation », des albums de BERMUD « Chetter Hummin », des places pour FRUSTRATION & SERPENT au BBC le jeudi 6 avril, des places pour CHEF & THE GANG au BBC le samedi 8 avril, et des places pour YOUV DEE, RYMZ & ZOO au Cargö le samedi 8 avril à gagner.