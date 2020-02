Semaine du 3 au 7 février

Album 666 de la semaine :

ALGIERS – « There Is No Year » (Matador Records 2020)

COUP DE PROJECTEUR FERAROCK CETTE SEMAINE :

GREAT MAN HIBOO – « Great Man Hiboo EP4 » (Label Caravan 2020)

SUNFLOWERS – « Endless Voyage » (Only Lovers Records 2020)



Des invités :

Lundi : Pauline pour l’évènement « Cuivres & Cour » le dimanche 9 février

Mardi : Quentin pour son vidéo-reportages « DEMAIN, la série »



et des cadeaux :

Un repas au Bistro Régent

Des albums de GREAT MAN HIBOO – « Great Man Hiboo EP4 »

Des albums de SUNFLOWERS – « Endless Voyage »

Des places pour BETWEEN THE BEATONES au BBC le mercredi 5 février

Des places pour NORMANDIE PUNKY PARTY le vendredi 7 février sont à gagner dans les Aperonews