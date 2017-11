Semaine du 30 octobre au 3 novembre

Album 666 de la semaine : METZ « Strange Peace » (Sub Pop / Pias 2017), coups de projecteurs Ferarock : ZOMBIE ZOMBIE « Livity » (Versatile records 2017), CHLOE «Endless Revision»(Lumière Noire records), … des infos, des cadeaux : des CD de ZOMBIE ZOMBIE et de CHLOE, des places pour la CHAUDE SOIREE au Cargo jeudi 2, et les concerts de CALYPSO VALOIS au CARGÖ vendredi 3 et de NOFACE au BBC samedi 4, des places pour la projection de PASSION VAN GOGH mercredi 1er au Café des Images, des invités, mercredi : JC et Samuel pour la journée de l’animation au Café des Images