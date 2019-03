Semaine du 4 au 10 Mars

Album 666 de la semaine :

SLEAFORD MODS – Eton Alive (Extreme Eating Records)

Coups de projecteurs Ferarock :

THE YOUNG GODS – Data Mirage Tangram (Two Gentlemen)

STUCK IN THE SOUND – Billy Believe (Upton Park)

des invités :

mercredi : Nicolas D’Aprigny, programmateur du Normandy à Saint-Lô

jeudi : spéciale Hip-Hop avec H.I.T L’Agité + Coeff + Oz + La Dose

et des cadeaux :

des CDs de THE YOUNG GODS, STUCK IN THE SOUND

des places pour SPELTERINI le 07/03 au Café Des Images

des places pour SUNN O))) le 9 mars au 106 (Rouen)

des places pour ERIK TRUFFAZ QUARTET feat. NYA au BBC le 9 mars

des places pour MEUTE le 12 mars au Cargö

des places pour le PULSE FEST’ #4 le 16 mars à La Halle aux Toiles (Alençon)