Semaine du 4 au 8 décembre

Album 666 de la semaine : GRIZZLY BEAR « Painted Ruins » (2017), coups de projecteurs Ferarock : DUB PISTOLS « Crazy Diamonds » (Sunday Best 2017) et DHARMA JERKS » « Autoprod 2017) , des infos, des cadeaux : des CD de DUB PISTOLS et des Kit Promo de DHARMA JERKS, des compils des TRANSMUSICALES , des places pour les concerts de MADEMOISELLE K au BBC le 7, , des invités : mardi, Steffy pour le Festi 4L samedi 9 à Louvigny et le 4L Trophy.