Semaine du 6 au 10 janvier

Album 666 de la semaine :

THE ROUTES – « Tune Out, Switch Off, Drop In » (Groovie Records2019)

PAS DE COUP DE PROJECTEUR FERAROCK CETTE SEMAINE :

C’est toujours les vacances !

Des invités :

Mardi : Antonin du groupe Tasty Freaks pour la sortie de leur 3ème EP « Wake Up Call »

Mercredi : La romancière Julys Thild et le groupe NOSTRA

Vendredi : Pierre du groupe Clichy pour leur concert au Pierro’s Bar le samedi 11 janvier

et des cadeaux :

Un repas au Bistrot Régent