Semaine du 6 au 10 juillet

Album 666 de la semaine :

THE ETERNAL YOUTH « Nothing Is Ever Over » (TFT Label / PIAS 2020)

COUPS DE PROJECTEUR FERAROCK CETTE SEMAINE :

MIRO SHOT « Content » (All Points 2020)

BEESAU « Placement Libre » (Blue Not Lab 2020)



Des cadeaux : des CD de THE ETERNAL YOUTH

Des invités :

Jeudi 9 juillet : en direct du Chef Raide de 18h à 19h (concert de MACHEFER à 20h30

N’oubliez pas aussi : Présentation par Patrick Eudeline de son dernier livre : Anoushka 79 + showcase à la galerie L’œil histrion (rue Saint Michel à Caen) samedi 11 à 14H30