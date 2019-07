Semaine du 8 au 14 juillet

Album 666 de la semaine :

AMYL AND THE SNIFFERS – Amyl and the Sniffers (Rough Trade)

Pas de coups de projecteur Ferarock cette semaine pour cause de vacances.

des invités :

lundi : Isïah à propos de CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR 12-14 Juillet

vendredi, samedi, dimanche : en direct du festival CDLN de 17h à 19h