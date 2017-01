Semaine du 9 au 13 janvier 2017

Album 666: IT IT ANITA « Agaaiin » (A Tant Rêver du Roi/la Baleine 2016). Coups de projecteur Ferarock: ALBATROSS « Nothing Belongs To Us » (Autoproduction), ZVAL « Lonely Circus » (122 Production 2016). Des nouveautés, des découvertes et des cadeaux : des CD de ALBATROSS et de ZVAL et des places pour la soirée « Born To Rave » au Cargö le 14 janvier.