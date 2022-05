Semaine du 9 au 13 mai

Album de la semaine :

DEWAERE « What is pop music anyway? »

COUPS DE PROJECTEUR FERAROCK :

GUS ENGLEHORN « Dungeon Master »

IRNINI MONS « Irnini Mons »

Des Ivité·e·s…

Lundi : Anne Cartel, la responsable du pôle expositions du FRAC de Normandie, à l’occasion de la Nuit européenne des Musée.

Mardi : Amélie, du Festival « Demain C’est Loin », et l’équipe du Valhalla qui nous parlera d’un concert.

Mercredi : Emission spécial FAR.

Jeudi : JAYCOB JACK et DOUDOU.

Vendredi : Nick Kent, qui nous parlera de son livre et de sa séance de dédicaces le samedi 14 mai à la Galerie l’œil Histrion.

Et aussi : des albums de GUS ENGLEHORN « Dungeon Master », des albums de IRNINI MONS « Irnini Mons », des places pour MADAM au Portobello le mercredi 18 mai, des places pour le concert de STRUCTURES et SERPENT au BBC le jeudi 12 mai, et des exemplaires dédicacé du livre « The Unstable Boys » de Nick Kent à gagner.

NB : le concert de STRUCTURES est reporté, il n’y a plus d’invitations à remporter.