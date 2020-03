Semaine du 9 au 13 mars

Album 666 de la semaine :

FRENCH COWBOY & THE ONE – « AF » (Mus’Azik 2020)



COUP DE PROJECTEUR FERAROCK CETTE SEMAINE :

DA BREAK – « Let It Shine » (La Ruche . Le Label 2020)

MAMAKILLA – « We Coo » (La Tangente 2020)

Des invités :

Lundi : Kik de FoSS pour sortie de leur 1er album « Join us into the pit »

Mercredi : Manuel pour le festival Histoire de Jouer

Jeudi : Direct à la bibliothèque Alexis de Tocqueville pour le Festival Altérités



et des cadeaux :

Un repas au Bistro Régent

Des albums de DA BREAK – « Let It Shine »

Des albums de MAMAKILLA – « We Coo » (La Tangente 2020)

Des places pour LES INNOCENTS + MATCHET le vendredi 13/03 au BBC

Des places pour les ANGE le vendredi 13/03 au Normandy

Des places pour le VNION le samedi 14/03 au BBC sont à gagner dans Les Aperonews